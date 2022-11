Gran Hermano: cambios en la placa de nominados

La placa final de nominados de Gran Hermano se conoció este jueves luego de que Romina salvara a uno de los cinco participantes en placa. Es que a 24 horas de la nominación que dejó a Agustín, Mora, Daniela, Alfa y Juan al bordo de la eliminación del próximo domingo, la exdiputada eligió salvar a Daniela . "Me costó un montón, pero la otra persona (Mora) le va a ir muy bien afuera, es decir, la gente la va a apoyar. Siempre voto por afinidad y no por estrategia", justificó su decisión.

“Estoy muy nerviosa y te juro que preferiría que me voten a estar en este lugar. Me tocó una placa con recontra compañeros”, anticipó la participante previo a describir cómo es la relación con cada uno de sus compañeros.

“Agustín no tengo mucha cercanía. Siento que a otros compañeros los conozco más. Él está jugando y no se muestra. No se deja conocer mucho” dijo sobre el platense y decidió que continúe en placa.