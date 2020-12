La confesión de un compañero de Diego: "Tuvo una doble vida"

Es un secreto a voces que a Diego Maradona nadie le decía que no. Por eso cuando se suman opiniones que ratifican esta posición toman dimensión tras la muerte del ídolo porque no hace más que confirmar lo que todos sabían pero nadie pudo o quiso evitar. Victor Muñoz ex compañero en la etapa que el 10 estuvo en Barcelona , volvió sobre este tema contando cómo era la vida del astro en su etapa en España revelando detalles que agregan más puntos oscuros a una vida esplendores y turbulencias.

“La década de los 80 –agregó- la marcó Maradona, pero no con él Barça por las lesiones que sufrió y la hepatitis que contrajo. También, por las circunstancias peculiares de la institución, no sólo por él. Parte de la culpa es del ex presidente José Luis Nuñez, que no supo proteger a una figura como Diego ni tampoco el estamento futbolístico español no protegió al genio del fútbol como lo merecía. Siempre se debe proteger a las figuras como él" recalcó.

"Hoy, Lionel Messi está mucho más protegido para poder brindar espectáculos a Maradona en cambio se le pegó con dureza y por eso sufrió una dura lesión (Los fracturó Andoni Goikoetxea) que lo dejó cuatro meses fuera de las canchas ”, recordó.

“Esta un espectáculo verlo entrenarse y jugó algunos partidos importantes como la final de la Copa del Rey en forma increíble. Además era muy generoso una vez aceptó jugar un amistoso en Francia ante el Burdeos solo para que el equipo pudiera recibir ese dinero extra”.

image.png Víctor Múñoz, jugador del Barcelona en la época que por allí pasó Diego

Para Muñoz el entorno le “hacia muy mal. Había demasiadas palmaditas alrededor que no lo ayudaban. Nadie le decía: “No, Diego, eso no se hace”, y no fue bueno para su vida fuera de las canchas”, afirmó.

En este sentido recordó que “llevaba una vida más o menos desordenada porque vivía a su manera. Cuando se fue a vivir a su quinta (Pedralbes) un día fueron varios compañeros a visitarlo y cuando llegaron se encontraron con más de 20 personas desconocidas. Eso lo diferencia notablemente de Messi que solo tiene una vida, que es la del fútbol. Maradona tuvo una doble vida”.