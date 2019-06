¿La congeló a la Roccasalvo?

La madre de Yanina Latorre apeló a la "brujería" para que una famosa no moleste a su familia.

Buenos Aires.- Un momento de tensión y algo de miedo se vivió en Showmath el jueves por la noche. Todo comenzó en la previa del “Súper Bailando” cuando Candela Ruggeri contó que le dio un poco de “miedo” cuando la convocaron para bailar salsa de tres con Lola Latorre. Luego, la hija de Yanina reveló que su abuela Dora, “congeló” el nombre de una mujer en el freezer para que “no moleste”. “Hay un congelado. Es mujer, cuando lo querés soltar hay que quemarlo. Es una persona que molesta, está viva. Trabaja en el medio, pero no está en el Bailando. Pero es confidencial y no se puede decir el nombre”, le reveló Dora a Tinelli. “Yo sé quien es, no es que se va morir, pero queda inhabilitada por un tiempo”, aclaró Ángel de Brito. Luego en Twitter el conductor tiró el nombre de Susana Roccasalvo, a quien Yanina había tildado de “vieja”. Semanas atrás, la hija de la conductora tuvo un cara a cara con la rubia en el “Bailando” y le contó a Lola -estaba por bailar- el dolor por el que ha pasado su madre debido a las críticas de la panelista.