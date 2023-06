La crítica de Zielinski a sus jugadores tras perder 3-0

Ruso-Zielinski-Independiente.mp4

“De vuelta tuvimos un mal partido. Por momentos hemos perdido la línea que veníamos transitando. Tenemos que buscarle la vuelta a la condición de visitante: soy el responsable”, mencionó el Ruso Zielinski, haciendo alusión a que Independiente sólo le ganó a Talleres en la primera fecha de visita.

“De visitante, con poco, nos hacen los goles y es difícil revertir. No interpretamos bien los partidos, no tomamos buenas decisiones, la idea no era jugar como hoy. Me preocupa no competir de visitante”, criticó fuertemente sobre el flojo desempeño de sus dirigidos.

Asimismo, lanzó su opinión sobre cómo deben trabajar los jugadores para que esta situación deje de ser habitual: “El jugador tiene que trabajar su cabeza para jugar tanto de local como de visitante de la misma manera. Por los vaivenes que tenemos partido a partido, es muy difícil poder encontrar una regularidad”.

Ruso-Zielinski-Independiente.jpg

Además, habló del próximo mercado de pases y la intención de sumar piezas importantes: “Queremos tener un plantel con más variantes, con dos o tres jugadores que vengan y nos den una mano para mejorar. Y que los jugadores mantengan el nivel que tenemos de local, que lo sostengan en el tiempo. Estamos en eso y seguramente en el correr del tiempo lo vamos a concretar".

Por lo pronto, los dirigidos por el Ruso Zielinski tendrán la posibilidad de redimirse el próximo domingo en Avellaneda del flojo papel hecho en Santa Fe ante Unión.