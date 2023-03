La decisión final que tomó Guillermina Valdés con Cande Tinelli

El escándalo entre Cande Tinelli y Guillermina Valdés sigue dejando secuelas. Todo parecía en orden entre Marcelo Tinelli y la modelo desde su separación y a pesar de su alejamiento había paz entre ellos, por eso, todo el mundo se sorprendió cuando la hija de Marcelo liquidó a la ex pareja de su padre y aseguró que le hacía mal al conductor. Ahora llegó la respuesta de la mamá de Lolo, quien tomó una fuerte decisión.

“Prefiero callar. Mejor así. Que tengan una linda noche”, aseguró Guillermina Valdés en su cuenta de Instagram, una muestra clara de que su enojo no es excusa para meterse en una guerra con el hermano de su hijo .

Previamente, la modelo había puesto un mensaje en twitter en donde demostró lo inesperado que fue para ella el dardo mediático lanzado por la hija de su ex pareja. “Triste la información que me está llegando. Sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá”, había escrito Guillermina.

“Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece escuchar esto por todo lo vivido”, cerró la modelo.

Todo empezó cuando en LAM, Cande Tinelli no dudó en criticar a la modelo y a sus hijos. “A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo, si no veo bien a mi familia... Yo nunca conecté, nunca nos caímos bien”, dijo primero, situación que hizo que Yanina Latorre le preguntara si creía que Guillermina le había hecho mal a su padre.

Cande Guillermina 2.jpg

“Yo creo que un poco sí, no quiero meter la pata. Pero, no sé... mi viejo es una persona muy alegre, que le encanta laburar y siento que dejó de hacer muchas cosas en su relación, por ella”, agregó.

Quien decidió mostrar la otra mejilla fue Dante Ortega, quien fue acusado junto a sus hermanos de “malagradecido” por parte de la hija de Marcelo. “No suelo meterme en cosas mediáticas. Solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo”, cerró el joven hijo de Sebastián y Guillermina.