La decisión de Russo ante el interés de la selección de Colombia

No obstante, Russo recién renovó su vínculo con el xeneize y permanecerá en la entidad de la Ribera, más allá de que la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no tendrá sencilla la rescisión de Queiroz ya que para ello deberá abonar alrededor de 2 millones de dólares, un importe que hoy la entidad no puede afrontar. Por más que vengan con todo por él y más allá de que alguien de su entorno acercó su nombre en Colombia, Miguelito les agradecerá pero se quedará en el elenco azul y oro.