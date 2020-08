La defensa de Leuco: "Es una canallada decir que festejo los muertos"

El tema empezó en TN, siguió en las redes sociales y continuó, muy caliente, en el programa radial de Jorge Lanata. Diego Leuco se convirtió en tendencia en redes por un video donde se lo ve realizando un gesto al aire "celebrando" mientras se hablaba de los contagios y los muertos por coronavirus. “Es una cosa de la cocina de un programa. Ha pasado miles de veces que ponchan a conductores haciendo cosas que no tienen nada que ver con el aire”, se defendió tras el episodio y la lluvia de críticas que recibió.

“A alguna gente del kirchnerismo no les creo cuando hablan de unidad. Veo que hacen y hacen todo lo contrario a lo que dicen”, aseguró Jorge Lanata antes de añadir: “es evidente que se distorsionó“. “Cuando pasan estas cosas pienso que es tan insólito el planteo, pero también es doloroso y se meten con cosas delicadas. Soy muy respetuoso y trato de hacer el mejor programa posible todos los días. Lo que ocurrió es que en un momento del programa me cantan por la cucaracha que estábamos liderando en audiencia. Están queriendo inventar que festejé la cantidad de contagios”, aseguró el conductor de Ya Somos Grandes con su compañero de radio.

https://twitter.com/PPTenel13/status/1291716992525832192 El Kirchnerismo salio a pegarle a Diego Leuco con el hashtag #DiegoLeucoSorete por no ser un periodista llora sobre como le gusta a ellos. Lo acusan de festejar el aumento de casos de COVID. No es así, festejo el rating.



A ver: ¿Cuantos somos los que apoyamos a @diegoleuco? pic.twitter.com/aMdUQzoEyu — (@PPTenel13) August 7, 2020

“Lo que estaba diciendo Santi es lo que se espera que va a ocurrir la semana que viene”, aclaró Leuco, quien siguió aclarando el tema junto a Jorge Lanata: “Yo no me enteré al aire de la información. Me sorprende que esto venga de gente que está en la tele. Cuando uno hace un programa de televisión está trabajando. Pasa en la radio y en la tele. Soy un pendejo apasionado que ama lo que hace y por suerte tengo mucho que aprender”.

https://twitter.com/rialjorge/status/1291713119308451840 Espero que @diegoleuco tenga una buena explicación para ese gesto. Yo no le encuentro muchos #BuenViernes https://t.co/zH37xevPlz — JORGE RIAL (@rialjorge) August 7, 2020

“Se esta intentando decir que uno festeja muertos o que a uno le alegra la tragedia. Es de un nivel de bajeza y una canallada absoluta. Solamente una persona que está mal de la cabeza puede pensar que alguien festeja muertos o contagios como si tuvieran algún tipo de identificación política. Como si no estuviera la familia de todos nosotros o nosotros mismos con el peligro de contagiarse. A mí me encanta el debate político y creo en la libertad de expresión. Inventar semejante bajeza es un nivel de locura nunca visto“, aseguró Diego Leuco.

Continuando con su descargo en el ciclo de Jorge Lanata, remarcó que la situación “es injusta, dolorosa y canallesca. No tiene ninguna lógica. Obviamente no hay que festejar el rating en cámara“.