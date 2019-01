“Polino te quiere de jurado”, le lanzó Santiago Riva Roy, el cronista de LAM. Contundente como nos tiene acostumbrados, la diva remarcó: “Qué sé yo, lo puedo llegar a pensar”.

Por los amigos

“Si me lo piden ellos, son mis amigos. Yo a Ángel lo adoro, Polino es mi amigo, con Ángel no somos tan amigos pero nos queremos mucho, a Nacha la amo...”, agregó la One. Sin embargo, sin mencionara Tinelli y menos a la producción del ciclo, agregó: “Si ellos me quieren, si ellos me quieren...”.

Tras finalizar el móvil en el piso del ciclo que conduce De Brito estallaron en felicidad. “Más vale que te queremos Moria, pero no depende de nosotros sino de la producción”, dijo Ángel. Otra que a los gritos pidió por Moria fue Lourdes Sánchez: “Sí, por favor que vuelva”.

El año pasado Moria y Tinelli no terminaron del todo bien al no llegar a un acuerdo laboral. Después de suspenderse dos veces la reunión que ambos iban a tener para aclarar por qué no seguía en Showmatch, la conductora disparó con todo. “Es una berretada que a una persona que estuvo diez años no la llamen para explicarle por qué no la quieren. No le dieron los huevos para llamarme”, dijo la conductora en su momento.