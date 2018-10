"A veces la emoción me puede. Y en este momento me puede más porque siento que no sé cuánto me queda y lo quiero transitar maravillosamente. Es muy difícil entender qué te sucede en una enfermedad. En esta última etapa me siento más preocupado, me gustaría que la vida me diera todo lo que no me dio. No me faltó nada, pero es esa cosa de decir 'no me quiero ir tan rápido' y aprender que me puedo ir rápido y convivir con eso. También es lo más lindo que estoy aprendiendo en este momento, a estar solo. Siempre digo que uno viene solo y se va solo", dijo Aníbal Pachano en una conmovedora entrevista en Pampita íntima.