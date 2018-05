"La designación de Dujovne es correcta pero insuficiente"

"Se han visto medidas intestinas a la luz del día. En conferencias de prensa, por televisión, ver el gesto del presidente poniendo a cargo de los temas económicos al ministro de Hacienda, me parece que esta designación es positiva. Sin embargo, acá no ha cambiado en términos formales nada, las normas no han cambiado. Los Ministros que debe coordinar Dujovne no solo son más antiguos que él, sino que muchos son cercanos al presidente y tienen una relación larga, como Marcos Peña", dijo.

El economista aseguró que, aún formalizando a Dujovne como ministro, la situación sería bastante delicada "porque todos sabemos que la organización informal tiene mucho más peso que la organización formal".

"En este caso, ni siquiera va a estar respaldado por la organización formal, la condición de superministro de Nicolás Dujovne. La verdad que hubiera preferido que eliminemos ministerios, quedémonos con cinco o seis. Se puede designar un ministro de economía con secretarias a cargo", agregó Monteverde y afirmó que para comenzar con los recortes “no se necesitan estudios de muchos meses.

"Me gustaría saber qué va a hacer el presidente una vez que fusiona todo eso bajo el ministro de Hacienda, qué hace con Guillermo Dietrich, que responde al presidente con línea directa desde hace unos cuantos años, qué hacemos con el ministro Cabrera, con la crítica situación que tiene el tema de energía. Acá hay una serie de elementos que hacen pensar que la tarea que está poniendo sobre los hombros el presidente a Dujovene es aun más compleja que antes, se trata de liderar un equipo que en la práctica no lo veo con la posibilidad de subordinarse, no cuenta con el respaldo formal ni con las condiciones de la organización informal", opinó.

"Claramente el ministro Dujovne fue el personaje más débil del equipo económico todo este tiempo. Ahora todo lo que ocurra va a caer sobre Dujovne, pero no va a tener la responsabilidad suficiente para llevar a cabo la misión que tiene bajo su responsabilidad. Inicialmente al desprevenido le causa una buena impresión, es lo que estaba pidiendo la gente, economistas y observadores del exterior, un gigantesco gabinete, que sólo existe en países socialistas o comunistas. Este es un país donde hay ministros sin cartera", añadió.

Finalmente vaticinó que serán sueldos y gastos de representación "que se van por esa vía, el problema es armar una cartera independiente. Esta noticia busca ir en la dirección correcta, pero le reitero que a mi me resulta insuficiente".