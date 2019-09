Embed

Durante la charla en su programa de radio (Azzaro al horno), el conductor no tuvo filtro. "¿Que se te note tanto el bulto, ¿es a propósito o es una casualidad? Porque estás bien dotado", le dijo. Y siguió: "Porque yo soy de mirar zocotrocos (sic). Y cuando entraste dije 'ah, mirá'". Visiblemente incómoda la trapera contestó con un tímido "no".

Una vez terminada la entrevista, La Queen usó su Twitter para hacer un descargo. "¿Que se puede esperar de un burro más que una patada...?", ironizó. "Desubicarse y meterse con el miembro de una persona es de un ser nefasto e imbécil. ¡Por suerte la gente se da cuenta y prefiero no dar entidad! Recuerden si no quieren terminar como él, estudien, respeten y no se hagan los bananas porque con comentarios así se vuelven licuado", agregó.

LA QUEEN on Twitter Desubicarse y meterse con el miembro de una persona es de un ser nefasto e imbecil , por suerte la gente se da cuenta y prefiero no dar entidad! Recuerden si no quieren terminar como el , estudien , respeten y no se hagan los bananas porque con comentarios así se vuelven licuado. — LA QUEEN (@soylaqueenok) September 3, 2019

LEÉ MÁS

El show de Diego: del "Lobo te llevo en el corazón" a declararle la guerra a los pinchas Verón ¿y Burlando?