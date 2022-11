La docente de Plottier que apostó por el diseño en cuero y llega a las pasarelas

"Arranqué haciendo cosas chiquitas, como billeteras, que me costaron muchísimo porque tienen muchos detalles y muy pequeños. En ese entonces no tenía mucha técnica, así que hacía lo que podía. Después seguí con piezas más grandes, como riñoneras, morrales, mochilas, bolsos, fundas para celulares y carteras", sintetizó, antes de aclarar que el proceso no fue de un día para el otro.

"Tuve que aprender a buscar los proveedores, me llevó también tiempo conseguir las herramientas manuales, porque yo trabajo sin máquina de coser, hago todo a mano. Yo trabajo con un cuero de 1,2 milímetros, que viene con color y grabado. No es como el cuero de talabartería que es más grueso, crudo y que tenés que darle el color y cincelarlo. Del primer prototipo, mi trabajo cambió muchísimo. Me perfeccioné, hice muchas capacitaciones online y luego, cuando todo se fue normalizando, también hice cursos presenciales.

Tras casi un año y medio de preparación, en junio del año pasado, Alejandra tomó coraje para dar el salto y empezar a ofrecer sus productos en el mercado. "Me costó, yo no me animaba a exponer mi trabajo al público en general porque no me terminaba de convencer a mí. Creía que a la gente no le iba a gustar. Pero como empecé a recibir pedidos entre mis conocidos - e incluso de una concejala de la ciudad- me dije: 'Voy a aprovechar, porque si no me largo ahora, no lo voy a hacer nunca'. Y la verdad es que me fue muy bien", dijo con alegría.

La participación en ferias locales la motivó, no solo por el vínculo que entabló con otros productores, sino también por la posibilidad de ver -de primera mano- la reacción de la gente con sus productos y de recibir pedidos y devoluciones que se convirtieron en su faro. "Cuando se habilitaron empecé a ir al Neuquén Emprende, la Fiesta de la Confluencia, la Expo Plottier. Ahí el público me demostró interés por lo que yo hacía. Armaba un stock de 40 productos y vendía todo", manifestó.

"La gente ser sorprende que todo sea hecho a mano, porque parece hecho con máquina. Creo que lo más lindo es poder contarles cómo es todo el proceso. Nos compran un producto y después vuelven por otro y otro para regalar, así que se van transformando en clientes recurrentes", celebró.

Las redes también ayudaron, al igual que la recomendación boca en boca. De un momento a otro, Alejandra comenzó a recibir pedidos para regalos corporativos o institucionales de empresas y municipios.

El incremento de la demanda en Paihuen, hizo que Oscar se sumara al proyecto el año pasado. "Él me ayudó a formalizar el emprendimiento. Hoy en día se encarga de cortar el cuero y de perforar, un trabajo que requiere fuerza y lo hace muy bien. Es muy prolijo. Su compañía me ayudó mucho y me encanta poder hacer esto con él, en casa, tomando mate, con nuestro hijo. Por eso le pusimos Paihuen a nuestra marca, por la tranquilidad que nos da hacer esto con nuestras manos en nuestro hogar. Paihuen es un nombre mapuche que significa 'estar en paz, estar en calma'", precisó.

Con un pie en el mundo de las pasarelas

Este verano, Alejandra incursionará en el mundo de las pasarelas de la mano de la productora y asesora de imagen, Alicia Nara y su desfile de moda Neuquén Enhebra. La emprendedora de Plottier está ultimando detalles de la colección que presentará en el evento, que tendrá lugar el 11 diciembre.

Por otro lado, ya empezó a diseñar las piezas que exhibirá en junio del año que viene en una iniciativa similar impulsada por Verse Producciones. "La idea es hacer desfiles en la región y en la provincia para potenciar la parte comercial, además de seguir trabajando las redes sociales", explicó.

Por si fuera poco, la docente no descuida su trabajo en la escuela y el rol articulador entre colegas que viene ejerciendo, a partir del espacio radial que tiene con su hermana -Vanesa- en RTN, los sábados de 15 a 17. "A medida de que fui aprendiendo y conociendo diferentes lugares de capacitación que existen para emprendedores y entidades que ofrecen microcréditos con muy baja tasa de interés me propuse darle difusión porque no todo el mundo sabe que cuentan con estas posibilidades. Nosotras ya teníamos experiencia radial, años atrás yo me había capacitado en el AFSCA, así que nos pareció una buena idea para volver a hacer algo juntas".

A partir de los contactos y los vínculos que se fueron generando al aire, Alejandra comenzó a idear una feria de emprendedores que finalmente lanzó el pasado 12 de septiembre con el nombre Emprende Moda. "La hacemos dos veces al mes en la Casa de la Juventud de Plottier, la idea es sumar música en vivo con bandas locales en las próximas ediciones. Por suerte estamos teniendo buena repercusión, las emprendedoras están contentas porque están vendiendo un montón".

"Mi sueño es seguir creciendo con Paihuen, abrir mi propia boutique y poder vivir exclusivamente de eso. Y por supuesto, poder seguir colaborando y potenciando la red de emprendedores", concluyó.