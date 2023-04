Espectáculos La Mañana Caramelito Carrizo La dolorosa frase que le dijo el ex de Caramelito Carrizo para separarse tras 25 años

La mediática admitió que ella no quería separarse, pero reveló que entendía al padre de sus hijos.







Después de 25 años juntos, y dos hijos en común, Caramelito Carrizo y Damián Giorgiutti anunciaron su separación. Luego de un tiempo de meditar, ya tomaba la decisión hace un tiempo, la conductora habló y reveló que, aunque no era su intención separarse, apoya la decisión que tomó su ex pareja. Sin embargo, también reveló la dura frase que le dijo el padre de sus hijos que le hizo darse cuenta de que la relación no iba a continuar.

"No soy infalible. Si no me quieren más, no me quieren más", reveló Caramelito en diálogo con Nosotros a la Mañana, luego agregó: "Me duele el alma y tengo que aceptarlo".

Caramelito Carrizo separacion 1.jpg "No tomé yo la decisión, la tomó él. No era lo que yo quería ni lo que esperaba", admitió Caramelito que detalló: "Lo que él necesitaba, deseaba, es más que respetable". "Lo que yo más quería y siempre quise es que él sea feliz. Y si ahora su necesidad pasa por otro lado, ya… Por más que me duele el alma, el cuerpo, la piel y los huesos", cerró.