La dolorosa separación de la hija de Susana Giménez

Mecha Sarrabayrouse y Joe Miranda.webp

Sumado a esto, se filtró un audio que le habría mandado a un conocido. En el mismo abría su corazón y expone todos los problemas que la someten actualmente y lo mal que la está pasando. "Estoy triste, deprimida, con mis quilombos", expresó de manera preocupante.

"Estoy con mi tema de que me robó toda mi plata, lo único que me parece es que sería bárbaro que logren terminar así. Todo lo que uno hace de bueno, en esta vida te vuelve. Yo ya me cansé de este tema, yo lamentablemente soy una persona que no quiero ser pública bajo ningún aspecto", mencionó en el audio sobre los problemas que atraviesa.

Esto la tiene tan a mal traer que Mecha Sarrabayrouse expuso sus ganas de dejar todo como está: "Me abro, quedemos así. Es incómodo que vos tengas que irte a otro lugar para atenderme, o no. Realmente yo estoy con mis quilombos, Joe con sus quilombos y vos con tus quilombos”.

Mecha Sarrabayrouse-joe miranda-susana-giménez.webp

“Es la primera vez en la vida que tengo un abogado, es hoy, porque no me quedó otra solución. Porque traté de solucionarlo siempre, hablando, pidiendo disculpas, haciéndome cargo, y no me quedó otra que meter un abogado", continuó haciendo alusión a que no está acostumbrada a esto.

Por último, culminó hablando sobre los motivos por los que se genera el conflicto: "Mi ex no me quiere dar nada porque mi madre tiene plata y yo quiero que viva cien años. Hay cosas que no tienen explicación, tengo muchos quilombos, estoy triste, deprimida, con mis quilombos. No quiero asumir los ajenos porque la verdad no puedo. No sé".