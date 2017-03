"La dupla es rara, pero me parece que será divertida"

Buenos Aires.- Miguel Granados, quien se pondrá al frente de la 18ª temporada de TVR (que arrancará el 11 de marzo en C5N) junto a Horacio Embón, habló con Ciudad.com sobre este nuevo proyecto y la “extraña” dupla que formará con el periodista.

“La dupla es rara, pero me parece que va a ser divertida. El hombre serio y el pendejo políticamente incorrecto”, describió a su manera el comediante, y continuó diciendo sobre sus roles: “Mi postura inimputable es la que voy a mantener a rajatabla, porque así soy yo. Lo conocí (a Embón) y es formal, pero no se come ni media, es muy pillo y seguro vamos a jugar a que me pone los puntos continuamente”.

En tanto, el joven también hizo referencia a su convocatoria, la cual lo sorprendió ampliamente: “Nadie me llamó porque ven en mí conocimiento periodístico ni político, eso está claro. Me llamaron para que sea yo, que pueda capitalizar mi impronta y eso calculo va a descontracturar cualquier prejuicio”.

Por otro lado, en diálogo con el sitio Primicias Ya, Embón expresó su gran felicidad por el regreso del programa: “Acepté esta propuesta porque lo documental me gana. Es incontrastable lo que se dice, cómo se dice y desde dónde se dice. Por eso me parece oportuna la vuelta del formato, ya que hay una gran necesidad de respirar libertad”.