La dura anécdota de Messi con Martino que no deja bien parado al 10

Todos en Argentina creyeron que el arribo del Tata a la ciudad Condal obedecía a un deseo del 10 nacional, pero a juzgar por las palabras del ex 1 español esto no fue así.

En una entrevista que brindó al diario El País, compartiendo conceptos con Vicente Del Bosque (ex técnico campeón del Mundo con España), Zubizarreta confió una picante y reveladora anécdota.

https://twitter.com/melchorcope/status/1307655245296742402 Está anécdota que le cuenta Zubizarreta a Del Bosque, deja muy claro , cómo actúa Messi en el @FCBarcelona pic.twitter.com/bVRer9rtrv — Melchor Ruiz (@melchorcope) September 20, 2020

“El Tata Martino, cuando estaba en el Barça, le decía a Leo: ‘Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero coño, no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé’”, dijo el ex directivo con franqueza.

El técnico rosarino llegó al Barsa en 2013. Durante su estadía, el Club sólo levantó la Supercopa de España, quedando segundo en la liga, perdiendo la final de Copa del Rey y despidiéndose de la Champions en cuartos de final. Muy poco para una institución con su poder, lo que le terminó costando el puesto.

"Si esos grandes jugadores no se alinean un poco con el entrenador, el problema comienza a ser muy jorobado para los técnicos”, le acotó Vicente Del Bosque haciendo referencia a Messi y su poder dentro de un vestuario tan importante.

“El gran problema de Leo es que es un competidor consigo mismo…”, concluyó Zubizarreta, a días del cimbronazo en el Blaugrana por el deseo del crack de emigrar a otra institución, cosa que finalmente no se dio por los compromisos contractuales firmados.