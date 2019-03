”No diría que hay mala praxis del Gobierno, siempre tratamos de ir lo más rápido posible. Si la Argentina hubiera tenido menos déficit fiscal, la crisis hubiera sido menor”, dijo Nicolás Dujovne, lo dijo en una entrevista radial

“Tenemos un crecimiento de energía, Vaca Muerta, un boom de turismo, anda muy bien la infraestructura, la construcción comenzó a reaccionar. Crece el empleo en la construcción. Desde enero se está generando empleo”, dijo el ministro, a pesar de lo que pasa en sectores como el automotriz, que suspende personal por la crisis.

Mensajes para CFK y Lavagna

El ministro Nicolás Dujovne también criticó al kirchnerismo y al ex ministro de Economía y posible candidato a presidente Roberto Lavagna. “Si no hubiéramos hecho las reformas que hicimos, seríamos Venezuela, un drama humanitario. Yo no tengo dudas de que si a Cristina Fernández le dan tiempo seríamos Venezuela, porque ella usa recursos pero no genera”, dijo sobre la ex presidenta.