"Osea los inclusivos, los cool son los que lo han despreciado, lo han desechado, como les pasa a muchísimos chicos. Hay mucha gente que demuestra una falta de capacidad absoluta, insensibilidad. Le ponen un sello de agresivo, cuando jamás lo analizaron", añadió en ese momento.

Finalmente, y tras la gran repercusión que generó el caso, el lunes pasado Szeta acudió a su cuenta de Twitter para anunciar que Luca pudo comenzar el ciclo lectivo.

"Gracias a todos. Luca tuvo hoy su primer día de clases. Gracias a todos los que nos apoyaron. Hoy empieza su sueño", manifestó en un mensaje.

"Ahora, dependemos de OSDE para que cubran todo lo que necesita para mejorar su calidad de vida", añadió, haciendo referencia a las obligaciones la prepaga que cubre los gastos de salud del niño.

"Pero no me olvido. Hoy es Luca. Mañana puede ser tu hijo", concluyó haciendo hincapié en que su caso no fue excepcional.

En una nota con Teleshow, Mauro repasó las dificultades que tuvo Luca en diferentes jardines y escuelas. "Fue a sala de cinco a un colegio donde nos dimos cuenta con el tiempo de que lo destrataron y no estuvieron al alcance del trastorno que tiene", sostuvo.

"Para nosotros es importante que vaya a colegios inclusivos y en esta escuela donde estuvo en sala de cinco cometieron un acto ilegal que fue recortarle la jornada de cuatro horas a dos, con el argumento de que a él le convenía de a poquito adaptarse, lo cual es falso; todo lo contrario, lo aislaron durante un año", agregó.

