Por eso se esperaba su palabra y el 2 fue emotivo al hablarle a la tribuna. “Se va un jugador, pero queda el hincha. Muchas Gracias River Plate por permitirme formar parte de esta gran familia. Los voy a extraña mucho. Hasta la vuelta”, sintetizó en palabras.

Martínez Quarta llegó a las inferiores del Millonario a temprana edad, proveniente de Kimberley de Mar del Plata, y completó todo su proceso juvenil en formativas.

Luego de un caso positivo de dóping, supo sobreponerse, cumplir la sanción, y alcanzar el mejor nivel.

Sobre el cierre del libro de pases en Italia, pudo dar el paso al fútbol europeo, donde se instalará luego de los compromisos con Argentina, en los que se perfila como titular.

Gracias por todo el cariño que me dieron en este tiempo. Y con el #GraciasEternasChino les quiero agradecer que mas alla que no puedo contestarles a todos, sepan que los leo. GRACIAS. HASTA LA VUELTA ❤️ — LucasMartinezQuarta (@ChinoMartinez28) October 5, 2020

Carta completa

El texto original y completo que el jugador de la Fiore subió a su cuenta LucasMartinezQuarta. @ChinoMartinez28

“Llegó el día que nunca imaginé que llegaría, que por mas que lo anhelaba, no me imaginaba. No me imaginaba después de tantos años en River tener que despedirme de esta familia. Porque es lo que es, una familia, no solo por la gente que acompaña siempre, que me brindo su cariño tanto en las buenas como en las malas, que me banco en uno de los momentos mas difíciles, que pasara lo que pasara estaba ahí, una gran familia que estaba ahí afuera aguantando. Y estaba la familia puertas adentro, EL GRUPO.. esa familia que estaba siempre, que siempre salió adelante ante cualquier adversidad. Esa familia que uno sabe que pase lo que pase va a estar ahí apoyándote. En la que ibas a entrenar y sabías que la ibas a pasar bien, te ibas a reír. En la que había semanas que estábamos más en la concentración que en nuestras casas, que disfrutábamos cada momento como si fuera el último, y se paso tan rápido... tan rápido que llegó el momento de seguir creciendo fuera de casa, así como me toco venir y crecer acá. No me quedan más palabras de agradecimiento para toda la gente, para mis compañeros, CT, colaboradores, dirigentes, para la gente que me tuvo en la pensión, técnicos y profes de inferiores/reserva, para todos los que formaron parte de este camino. Vine como un chico que vino a cumplir su sueño, me voy siendo un hombre, me hicieron crecer como persona y jugador, eternamente agradecido. Fueron casi 8 años intensos pero increíbles. Hoy puedo decir que River es mi segunda casa. Ojalá nos volvamos a cruzar RIVER DE MI VIDA. No es un adiós... ¡GRACIAS A TODOS!”.