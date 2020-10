River recibió una oferta millonaria por Martínez Quarta

Anoche, tras la victoria ante San Pablo que lo metió en los octavos de final de la Copa Libertadores, el entrenador de River , Marcelo Gallardo , avisó que no había llegado ninguna oferta oficial por el defensor Lucas Martínez Quarta. Pero este jueves, a primera hora, llegó una propuesta de la Fiorentina que hizo un ofrecimiento de 12 millones de euros para llevarse al central.

Gallardo, en conferencia de prensa en el estadio de Independiente tras derrotar a San Pablo por la Copa Libertadores de América, dijo que esa oferta no estaba a la altura de las condiciones del jugador y pidió que se haga valer la proyección del "Chino" Martínez Quarta.

https://twitter.com/GustavoYarroch/status/1311699607827755010 Horas decisivas para el futuro de Martínez Quarta. Fiorentina aumentó la oferta a 12.000.000 de euros más bonus por objetivos y pide que el defensor de River se haga la revisión médica en Buenos Aires porque el lunes cierra el libro de pases en Italia. — Gustavo Yarroch (@GustavoYarroch) October 1, 2020

En medio de las negociaciones para que el jugador emigre, Gallardo le solicitó a la dirigencia que no se deje presionar por los intereses de los clubes europeos y que cuide su patrimonio. "Todavía no ha llegado una oferta que valore su calidad, espero que River entienda que no se puede someter a las urgencias y lo que puedan querer aprovecharse equipos con una posibilidad así", dijo Gallardo en la rueda de prensa que ofreció tras la victoria sobre San Pablo por 2-1, que clasificó a su equipo a los octavos de final.

El entrenador millonario dejó por un momento el análisis del triunfo sobre el conjunto brasileño para referirse a la posible salida de Martínez Quarta, titular en la defensa y una de las figuras del equipo, pretendido por la Fiorentina y el Celta de Vigo.

"Tenemos que hacer valer a nuestros futbolistas, estoy totalmente convencido y veremos cuáles son las necesidades del club. Martínez Quarta es uno de los mejores centrales del fútbol argentino, con nivel de Selección, y considero que está para pegar el salto cuando alguien valore su calidad", añadió Gallardo.

https://twitter.com/juanbalbi9/status/1311513438393372672 Gallardo y la posible salida de Martínez Quarta: "Es de los mejores. Nivel de selección. Está para pegar el salto cuando se valore su calidad. Hasta ahora no ha llegado ninguna propuesta que lo valore. River no debe someterse a las urgencias ni a los que quieran aprovecharse". pic.twitter.com/5kHk3ct2Ol — Juan Patricio Balbi (@juanbalbi9) October 1, 2020

El entrenador salió al cruce ante la posible pérdida de uno de sus jugadores titulares, luego de que en las últimas horas se produjera una reunión entre el representante del jugador, Gustavo Goñi; el presidente de River, Rodolfo D'Onofrio; y el director deportivo del club de Núñez, Enzo Francescoli, para evaluar diversas ofertas que existen desde Fiorentina y Celta de Vigo.

Además, durante esa reunión se trató el tema del contrato del defensor de 24 años, que vence en junio de 2021, y que el club quiere renovar indistintamente de la posible venta que pueda darse en el actual mercado de pases o el de fin de año.

El zaguero, surgido de las divisiones juveniles de River, es uno de los convocados del fútbol local por el entrenador Lionel Scaloni para integrar el plantel del seleccionado argentino, de cara a las dos primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial Qatar 2022, a jugarse el 8 de octubre ante Ecuador en La Bombonera, y el 13 frente a Bolivia de visitante.

image.png

La intención del cuerpo técnico que encabeza Gallardo es que se quede a jugar la Copa Libertadores y en caso de irse que sea por una cifra más cercana a la cláusula de salida de 22 millones de euros que figura en su contrato.

Martínez Quarta, con más de 100 partidos en la primera de River, se afianzó como titular a fines de 2016, primero al lado de Jonatan Maidana, transferido en 2019 al Toluca de México; y después junto a Javier Pinola en la actual dupla central de la defensa "millonaria".