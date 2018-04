Lo conoció el 18 de febrero de 2004 en la comisaría donde trabajaba, a 20 kilómetros de Santa Fe. "Desde ese día no se separó más de mí. Lo tuvimos un tiempo en la comisaría, pero un día me hice la rata y me lo traje para Santa Fe", contó Fausto, en una entrevista a La Nación.

Como si fuera si fuera su amigo o un integrante más de su familia, el hombre le dedicó a Rocko un texto que superó las 110 mil reacciones, tuvo más de 42 mil compartidos y lo comentaron 14 mil veces. "Hermano hoy te cuesta hasta tomar agua o levantarte a la mañana.. Pero estamos juntos... Nuestro ritual cuando abro la puerta del auto cuando llego a casa.. Puedo tener el mayor de los problemas pero tu lengua en mi oreja me calma...", escribió.

Rocko ya está en sus últimos días de vida y su dueño lo sabe. "El veterinario dijo q estas en tu ultimo año de vida.. Tu riñones te juegan una mala pasada", agregó en la publicación. El motivo del asado, confesó, fue porque llegó a los quince años.

"Él tiene problemas renales y a fines del año pasado parecía que se nos iba. El veterinario me dijo 'prepará todo, que se va a morir', pero por un milagro se salvó. Así que dije que si llegaba a los 15 años le hacía un asado. Llegó el día y lo hice", contó en la entrevista realizada a La Nación.

Pero la publicación de Fausto que se hizo viral no fue lo llevó a Rocko a la fama. El domingo 28 de agosto de 2011 todos hablaron de él cuando a cinco minutos de empezado el partido entre Colón y Unión, entró al campo de juego.

