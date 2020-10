La Estafa vuelve vía online desde el Teatro Español

“Continentes” está compuesto por seis composiciones y fue registrado en 2019. En enero y febrero del año en curso se terminó de masterizar en el estudio de la banda.

“Es un disco que muestra la madurez de la banda y que refleja bastante la música que nos está saliendo en este momento. Nos ha pasado en otros discos que estando en la sala grabábamos, grabábamos, y después en el vivo algunas canciones no caminaban o no las sentíamos. En este caso no sucedió eso porque todas las canciones fluyen y nos gustan. Todas tienen ese espíritu que quedó plasmado en el disco”, aseguró Mariano González respecto al nuevo material.

“Todas las canciones tienen un carácter distinto pero hay un hilo conductor. Es un disco que tiene una idea instrumental, si bien está cantado, las voces no funcionan como un tema tradicional donde hay un estribillo y una estrofa. Las voces toman protagonismo en una parte de la canción y desaparecen. El carácter de Continentes es instrumental y eso le da una unión a todas las canciones”, agregó el músico.