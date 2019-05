Aunque desde el municipio aseguraron que la echaron por reiteradas ausencias (19 en un año), la rubia sostiene que es por el material fílmico que se difundió.

p25-f02-ex-empleada-municipal-hot.jpg

Descargo

“Todo empezó cuando uno de los videos le llegó al intendente Julio Garro. Ahí me despidieron”, explicó Sonia, quien agregó: “Hace dos años que encontré algo de lo que puedo vivir y sentir que no estoy trabajando. Y nadie me puede quitar el placer de hacer lo que me gusta. Me pagan para que me divierta”.

Sonia reveló que su familia y amigos (inclusive los del trabajo) ya sabían que se dedicaba a hacer los videos hot.