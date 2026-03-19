Ca7riel y Paco Amoroso apuntaron a Tini y Emilia: “son unas pesadas”

Los cantantes sorprendieron a los participantes y aprovecharon su paso por el reality para bromear con el escándalo del momento.

Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron este miércoles a los participantes de Gran Hermano con un show en vivo. El ingreso de los artistas se hizo viral ya que recorrieron la casa y hasta entraron al confesionario.

Sin dudas se trató de uno de los momentos más desopilantes de su ingreso. Es que los cantantes se hicieron eco de la fuerte interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes.

“ Quiero nominar a Tini y a Emilia. Son unas pesadas. Me tienen cansado. Con todas las cosas que están pasando en el mundo… ¡basta! Basta de la guerra, a hacer La Paz. Con la música no ”, bromeó el artista frente a la cámara del big.

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Fuerte sanción en Gran Hermano 2026

Luego de que el “Big” considere que algunos concursantes hablaron para hacer complot en las votaciones del pasado martes, habló con ellos y les comunicó la dura sanción que les correspondía. Los participantes involucrados fueron Sol, Eduardo y Emanuel.

La decisión del dueño de la casa fue sancionar a todos los participantes. Así, las nominaciones previas ya no cuentan y todos los participantes quedaron en placa. También se sumó Manu, el líder de la semana, que perdió la inmunidad por el complot de sus compañeros.