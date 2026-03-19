El clima en Neuquén

icon
10° Temp
93% Hum
Espectáculos
La Mañana Paco Amoroso

Ca7riel y Paco Amoroso apuntaron a Tini y Emilia: “son unas pesadas”

Los cantantes sorprendieron a los participantes y aprovecharon su paso por el reality para bromear con el escándalo del momento.

Ca7riel y Paco Amoroso en Gran Hermano

Ca7riel y Paco Amoroso en Gran Hermano

Ca7riel y Paco Amoroso sorprendieron este miércoles a los participantes de Gran Hermano con un show en vivo. El ingreso de los artistas se hizo viral ya que recorrieron la casa y hasta entraron al confesionario.

Sin dudas se trató de uno de los momentos más desopilantes de su ingreso. Es que los cantantes se hicieron eco de la fuerte interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes.

Quiero nominar a Tini y a Emilia. Son unas pesadas. Me tienen cansado. Con todas las cosas que están pasando en el mundo… ¡basta! Basta de la guerra, a hacer La Paz. Con la música no”, bromeó el artista frente a la cámara del big.

Embed - Ca7riel: "Quiero nominar a Tini y Emilia" - Gran Hermano 2026

Fuerte sanción en Gran Hermano 2026

Luego de que el “Big” considere que algunos concursantes hablaron para hacer complot en las votaciones del pasado martes, habló con ellos y les comunicó la dura sanción que les correspondía. Los participantes involucrados fueron Sol, Eduardo y Emanuel.

La decisión del dueño de la casa fue sancionar a todos los participantes. Así, las nominaciones previas ya no cuentan y todos los participantes quedaron en placa. También se sumó Manu, el líder de la semana, que perdió la inmunidad por el complot de sus compañeros.

Embed - La fuerte sanción de Gran Hermano por complot en la 3° gala de nominación

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel