"Creo que ése partido con Gremio no sé si fue el más importante, porque no me tocó jugar, entré y en un foul que le hacen a Pratto, tiro el centro para el gol de Borré. Y bueno, después viene la jugada de Scocco que es penal y me toca patearlo para poder convertir. Creo que fue más desequilibrante, que estuve más preciso en la jugada justa", indicó en diálogo con Súper Mitre Deportivo.

GOL Pity Martínez | River Plate - Boca Juniors | Final (VUELTA) | CONMEBOL Libertadores

También reveló algunos detalles de esa semifinal contra los brasileños. "En ningún momento dimos señales que nos habíamos rendido, sentíamos que el partido estaba vivo, más que Armani saca esa pelota que fue una locura. Son señales que te dan energía y te dicen que el partido va en camino. Yo me enteré ése mismo día que no jugaba, entonces fue una descarga después en el vestuario. La verdad que fueron momentos lindos más allá de la bronca del jugador por quedar afuera", avisó.

Luego se refirió a cómo es en el día a día Marcelo Gallardo. "Está dos pasos delante de todo. El tipo, te lo juro, labura y hace todo para que le vaya bien. Eso, uno como jugador, lo rescata porque una vez puede ser suerte pero él no falla en nada. Ni en la comida, ni en el descanso. Es muy difícil manejar un grupo estando en un equipo así. Tiene un carácter de diez, también tenía sus días como cualquiera. Parece malo, pero por dentro es bueno. A veces te da miedo no sabés si hablarle o no, pero es un fenómeno", relató.

