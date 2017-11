La extraordinaria voz de Buika llega a Neuquén

Nacida hace 45 años en Palma de Mallorca en el seno de una familia de exiliados de Guinea Ecuatorial, Buika es actualmente una de las cantantes más completas. Compositora, productora musical y escritora, su pasión ha sido comparada a la vida de grandes divas como Nina Simone, Chavela Vargas o Cesaria Evora. Músicos como Seal, Nelly Furtado y Jason Mraz han querido estar presentes entre sus colaboraciones.

“Todo lo que he vivido en esta vida, independientemente de que sea música o no, influye a la hora de componer mis canciones y en mi discurso también”, sostuvo la intérprete, que creció dentro de la comunidad gitana en Palma de Mallorca y encontró en el flamenco un modo de expresión auténtico para salir de la pobreza y la marginalidad.

“La composición yo la tengo como una especie de liberación. No sé por qué lo hago, pero tengo que hacerlo”, sostuvo la artista. “Yo sé desde dónde canto, pero no sé desde dónde me escuchan los demás. Es un misterio que viene de lejos y que va mucho más allá de nuestra comprensión”, agregó.

Entradas

Las anticipadas se pueden conseguir en Todomúsica: platea A, $1200 y platea B, $900.