La familia unida

“Señor @cuervotinelli quería ofrecerle mis servicios para ser jurado del Bailando 2018 ya q estoy buscando un trabajo donde preferentemente se me vea de la cintura para arriba. Rodillas, abdomen y tren inferior se encuentran severamente deteriorados. Aguardo respuesta att Sra Peña”, fue el divertido tuit de la actriz. La respuesta no se hizo esperar y el Cabezón contestó: “Hola señora @Flor_de_P. Nos interesan mucho sus servicios. Quédese tranquila que en el caso de hacer esto efectivo, ud permanecerá siempre sentada detrás del escritorio. Mañana lo hablaremos con los productores responsables del #Bailando2018, @elchatoprada y @hoppefede”.

Tinelli y Peña ya demostraron que tienen mucha química en el ida y vuelta, luego de la visita que hizo ella el pasado año.

¡Se le dio!: con mucho humor, la actriz recurrió a Twitter para pedirle trabajo al conductor.

Unidos

Por otro lado, a ambos los unen la relación que tienen sus hijos. Juanita Tinelli y Tomás “Toto” Otero no hace mucho confirmaron que están de novios. La hija de Tinelli y Paula Robles se encargó de blanquear la relación en Instagram. Juanita posteó una foto en blanco y negro, donde Toto aparece besándola.

“Uno cuando ve a sus hijos felices quiere gritarlo a los cuatro vientos. Son dos bombones, son buenos. Es el primer amor de Toto y me encanta que esté pasando lo que vive”, dijo Flor sobre la relación de los jóvenes. “Lo que más me gusta es que él eligió una mujer libre, que elige y hace lo que tiene ganas, se la banca. Yo le dije que me encanta que a él lo enamore una mujer así, que la ame así, que la quiera así”, agregó.

Lamothe, el Pollo Álvarez y Julieta Nair Calvo, convocados

El regreso de Marcelo Tinelli a la pantalla (hasta ahora la fecha de regreso es en abril) siempre da sorpresas y ya hay muchos nombres dando vueltas para ingresar al “Bailando 2018”. Sin embargo, Ángel de Brito dio la lista de convocados -aún no hay confirmaciones, salvo la de Nai Awada- que confeccionaron Pablo “el Chato” Prada y Federico Hoppe, productores del ciclo. La lista de famosos es la siguiente: Carolina Papaleo, Sofía “Jujuy” Jiménez, Silvina Escudero, Flor Vigna, Esteban Lamothe, Laura Esquivel, Victorio D’Alessandro, Candela Vetrano, Eva de Dominici, Julieta Nair Calvo, Nazareno Casero, Jésica Cirio, Violeta Urtizberea, la Bomba Tucumana bailando con El Polaco, Mariano Caprarola, Darío Lopilato, el Pollo Álvarez y Mica Viciconte.