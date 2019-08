La famosa ex actriz porno que vive en la indigencia

Lee se mantuvo en el anonimato hasta que fue descubierta por un equipo de periodistas holandeses entre los indigentes que ocupan los túneles de Las Vegas como hogar. Los comunicadores del programa Ewout & realizaron un documental sobre la forma de vivir de las personas que habitan a lo largo de las 200 millas de subterráneos que impiden que la ciudad del pecado se inunde. Saddora declaró que su estancia en los túneles “no es tan difícil como se podría pensar, todos son realmente respetuosos”. Además dijo que no tiene intención de abandonar estas condiciones de vida a pesar de tener las posibilidades porque es muy feliz así. “Estoy feliz, tengo todo lo que necesito aquí”, dijo.

Sobre las personas con las que vive ahora aseguró que “las dificultades crean camaradería”, por lo que ha hecho “amigos genuinos” y que “todos son buenos el uno con el otro, lo cual no creo que encuentres mucho (afuera de los túneles)”. Con una campera gris, el cabello recogido y la dentadura deteriorada, Jenni Lee recordó su época dorada como una pornstar cuando “solía ser tan caliente”. “Estuve en la industria de la pornografía como actriz. Fui muy famosa, en realidad me hice muy famosa. Tal vez un poco demasiado famosa”, recordó la ex actriz cuando era uno de los principales rostros del cine para adultos. “Todavía debería estar entre los 100 primeros en alguna lista en alguna parte”, añadió.

Lee no especificó desde cuándo ocupa una carpa en los túneles, pero sí acepta que no abandonaría ese lugar en busca de comodidades, como el agua caliente. Ella repite, a quienes quieran escuchar, que hoy, con su actual estilo de vida, es feliz.