La felicidad de Barby Silenzi y El Polaco por el nacimiento de su hija

"Hoy es uno de esos días que no me voy a olvidar jamás. En un momento en que el mundo está cambiando y están pasando muchas cosas, hoy 1 de junio de 2020 nace mi tercera princesa y mi corazón explota de alegría. Compañera, amiga, novia... mi amor, Barby Silenzi te amo y me hacés muy feliz. Se las presentamos, ella es Abril", escribió El Polaco en su cuenta de Instagram junto a tres postales de la pequeña.

Por su parte, Barby compartió imágenes de Abril, El Polaco y ella en la clínica, en sus estados de Instagram.

barby-silenzi.jpg

Tanto la bebé como su mamá se encuentran en perfecto estado de salud y disfrutan de los primeros momentos juntas y a solas, ya que debido a las medidas preventivas por la pandemia no pueden recibir ningún tipo de visitas en la clínica.

❤️❤️❤️ABRIL❤️❤️❤️ View this post on Instagram ❤️❤️❤️ABRIL❤️❤️❤️ A post shared by Ezequiel ivan cwirkaluk (@elpolaco) on Jun 1, 2020 at 11:43am PDT

LEÉ MÁS

Por el coronavirus, el Polaco y Barby Silenzi no pudieron casarse

Otro embarazo bomba: El Polaco y Barby Silenzi esperan su primer hijo