La fiscal Córdoba volvió a zafar de un jury por maltratar a las víctimas

La fiscal Mariana Córdoba volvió a zafar de ir a un jury por su maltrato hacia víctimas de abuso sexual. Es que, la Comisión Especial de Jurado de Enjuiciamiento resolvió que la funcionaria judicial no puede ser juzgada por las mismas causales por las que ya había sido declarado inadmisible un proceso en su contra.

Este miércoles, la comisión presidida por María Soledad Gennari, e integrado por el diputado Fernando Gallia y el abogado Víctor Martínez no solo se expidió respecto del juez Piedrabuena, sino también declaró la inadmisibilidad de la denuncia por inscribirse dentro del principio “non bis in ídem”, el cual establece que no se puede juzgar por las mismas causales ya empleadas en otro juicio, entendiendo que el hecho denunciado había ya sido declarado inadmisible con anterioridad, en agosto de 2019.