La Floppy: el terrible diagnóstico, su historia y la relación con Lizy

La repentina muerte de “La Floppy Cucu”, la mejor amiga y asistente personal de Lizy Tagliani, sorprendió a todo el ambiente artístico. Es que con su simpatía y buena onda, las cuales eran reflejadas todos los días en El Precio Justo (Telefe), se ganó el cariño de la gente. En este sentido, Ángel de Brito reveló detalles de lo que le ocurrió a la asistente de la conductora.

“Tuvo una enfermedad que se la llevó rapidísimo… A ella le había dado positivo el test de Covid cuando estaba al aire El precio justo, y hace un mes empezó. Pero el coronavirus pasó, hablaba con Floppy y se sentía bien, un poco cansada nada más. Pero unos días después de haber salido de esa situación de la pandemia le empezó a doler el estómago, tenía dolores muy fuertes en la zona digestiva, abdominal. Y Lizy la acompañó a hacerse estudios a una guardia", arrancó su relató el chimentero.

Y siguió: “De hecho, muchos me llamaron pensando que había pasado algo con Lizy. Cuando le pregunté a Lizi si estaba bien, me contó todo. Los estudios clínicos le dieron pésimo, tenía leucemia y se la llevó en pocos días".

“Fue en una semana. El día que fue a la guardia quedó internada porque no estaba bien, estuvo diez días en la Suizo. La semana pasada le habían dado los resultados y creo que antes del fin de semana le dijeron que tenía leucemia. Había empezado el tratamiento de quimioterapia, y ayer lunes se descompensó y la metieron en terapia intensiva. Le agarró una infección generalizada, que suele pasar con las leucemias, y falleció en menos de una semana", agregó Yanina Latorre.

-> Bautizada por Lizy

Tenía 31 años, se crió en Llavallol, partido de Lomas de Zamora, y aunque su nombre real era Fabián Peloc todos la reconocían por el apodo que durante una noche de risas le puso su queridísima amiga, Lizy. “En 2014 me cortaba el pelo muy cortito y me dejé el flequillo. En ese momento, Flor Torrente se había hecho flequillo con el pelo morocho cortito y justo Lizy se había cortado tipo carré, como Araceli González. Jodiendo, me dijo: ‘Ay, vos sos Floppy y yo soy Araceli'”, recordó ella misma en una entrevista a Pronto.

Embed

A partir de allí, nadie más la llamó por su verdadero nombre. Sin embargo, ese no fue el único cambio que llegó a su vida, de la mano de Tagliani, a quien conoció en el 2012, en un boliche de Zona Sur.

"Fue por medio de un amigo que tenemos en común que es dueño de un boliche de Adrogué. En un aniversario coincidimos y fue tremendo: yo había ido vestida de rojo con lentejuelas, una galera enorme y toda maquillada... Nos presentaron y las cosas que Lizy me dijo: ¡me trató desde matafuego hasta Papá Noel! Muy a su estilo, se mató de risa conmigo".

Entonces nació la amistad. Si bien La Floppy en ese momento trabaja en un local de celular, iba todos los sábados a la peluquería que la conductora tenía en Barrio Norte "con una docena de facturas" y "un par de medias tipo can can diferente cada finde". "Mientras ella trabajaba yo me quedaba a un costado mirando y charlando. Se fue afianzando la amistad y la empecé a acompañar en sus shows de teatro en el under", recordó en esa misma entrevista.

Con todo esto, Floppy pasó a trabajar con Lizy. "Después llegó al Bailando y comenzó toda la vorágine laboral y su crecimiento. Mis jefes me dejaban trabajar con Li y me arreglaban los horarios en el local pero el año pasado renuncié porque no me daban más los tiempos", comentó Peloc en marzo del año pasado.

La relación entre ellas era más que especial, tanto así que la generosidad de Lizy la llevó a darle una enorme sorpresa a su amiga. En la charla con Ulises Jaitt, Floppy reveló cual fue el gesto más lindo que la conductora tuvo con ella. "Miles. El año pasado, en mi cumpleaños, me llevó de trampa a una concesionaria y me regaló un auto 0KM", recordó.

-> Dura historia familiar

La Floppy contó que su vida no fue color de rosa, ya que a su padre jamás aceptó que su homosexualidad. Como si fuera poco, su elección también provocó que desconocidos lo golpearan salvajemente.

"Mi papá se llamaba Jorge, era cocinero y murió hace un año y medio. Estaba enfermo y si bien trabajaba mucho, era alcohólico... Mi mamá era mucama y ama de casa. Vengo de una familia trabajadora: no pobre pero sí humilde y jamás me faltó nada", relató.

Sin embargo, su realidad cambio cuando sus padres se separaron al cumplir sus 18 años, y según lo que ella misma contó, su condición sexual tuvo mucho que ver. "Fue porque a mi viejo no le gustaba mi forma de ser y que fuera gay. Jamás tuve trastorno con ser gay pero mis viejos discutían mucho y un día mi mamá le dijo: 'Nuestro hijo es así y si no te gusta, te vas'. ¿Qué hizo mi viejo? Se fue de casa".

Como si fuera demasiado soportar ser discriminado en su propia casa, la asistente de Lizy también tuvo que lidiar con el acoso de desconocidos. "Me han recagado a trompadas a la salida del colegio por ser gay. Hace 20 años no era como ahora. Un día, estaba yendo a la clase de educación física y un pibe de quinto me esperó en la esquina y me dio una paliza tremenda. 'No te conozco, jamás te dije nada', me excusé y él me respondió: 'Lo sé pero te la doy por puto'. Tuvo que socorrerme la portera del colegio", recordó con pesar.

-> Niñera y amiga de Lourdes Sánchez

La llegada de Lizy a su vida, junto con su conocido sentido del humor, cambiaron por completo su vida. Y ella, quien en algún momento soñó con ser maestra jardinera, hasta se dio el gusto de debutar como actriz en teatro infantil con Lourdes Sánchez . Fue luego de la temporada de verano de 2015, cuando Lizy trabajó en Carlos Paz con la bailarina y todas se hicieron amigas.

Embed Ver esta publicación en Instagram Feliz Cumple @lourdesanchezok ❤ Te QuIero ❤ Una publicación compartida por Fabian Peloc (@floppycucu) el 5 de Mar de 2020 a las 5:02 PST

"Lu me pidió que hiciera del Payaso Papelón en su show de El universo de Lourdes. Amo a Valentín, su bebote, con quien tengo un vínculo único. Cuando Lourdes se va a trabajar, me quedo cuidando a Valen", había contado.