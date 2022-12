La fortuita razón por la que Griselda Siciliani dejó de trabajar en la Argentina

Es que la ex pareja de Adrián Suar estuvo con arduas producciones a la vez, donde tuvo que vivir bastante tiempo en Barcelona mientras trabajaba en algunas películas, por ejemplo, Sentimental del director catalán Cesc Gay, film del 2020. Luego, estuvo también es México con otros trabajos bajo la manga.

Griselda arrancó contando: “Estuve viviendo acá, pero estuve viajando mucho. No fue una búsqueda, todo empezó con la película en España, después en México y se fue dando la temporada de festivales después. El ir. y volver, fue bastante pesado también”.

exclusivo-griselda-siciliani-estuvo-en-sociosdelespectaculo-y-hablo-sobre_jkfM0xs6.mp4 Griselda Siciliani contando su trabajo fuera del país

En todo ese tiempo participó de diversos y renombrados festivales de cine, y relató su experiencia: “Me gustan los festivales, porque es algo de lo que uno está orgulloso y eso es lo que me encanta. El ir a una entrevista, no es lo mejor del oficio, pero lo vivo relajada como que es parte de eso mismo y me hace feliz”.

En cuanto a lo duro de dejar a Margarita, su hija, sola durante esos viajes contó: “Hay un papá que se hace cargo de su rol, mil por mil. Pero lo difícil es que la extraño cuando tengo que viajar, filmar afuera o ir a festivales, pero cuando se hace un rodaje es duro. Pero ella está feliz porque se queda con su papá que es espectacular”.

“Es complicado mantener el compañerismo, pero el estar con una persona que amaste tanto tiempo es raro, porque es un amor que se transforma y que sigue siendo amor y que se ve reflejado en los hijos, que sigue siendo familia permanentemente”, expresó en relación al vínculo que mantiene con el Chueco Suar, padre de su hija.