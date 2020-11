La foto hot de Lizy Tagliani que incendió las redes

"Lizy Tagliani encendió las redes con una foto hot jaaaaaa...", escribió con humor la conductora. Pero lejos del chiste, sus admiradores no tardaron en reaccionar y el post alcanzó los 80 mil "me gusta" en solo una hora. "Me muero, soy un 3cv que se le cayó el chasis y me remolcó Fernando Colombo para levantar el klo jaaaaa", cerró Lizy.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCH5S3OUpaXx%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAPDGLrXxU1FUOsy7Kw5YfthRqrWMC0ddMIVNVzSsSMbj4hMaeNVqndOtZAHDbXXMx1oiRopUfC5glfl8raBhII9I6omqdcXZAzYTMjdPNdMbNvokkdwXhHXhbM11S7BsYTB49vAZC6HhFpAvkazha6zJpPyEwZDZD View this post on Instagram A post shared by Lizy Tagliani (@lizytagliani)

Como era de esperarse, la foto hot no pasó desapercibida y también recibió decenas de comentarios de parte de sus fieles admiradores que la elogiaron por su figura. "Ay chica que sexy. Sos una genia", "diosa" y "hermosa" fueron algunos de los mensajes que cosechó, incluso figuras de la farándula argentina como Verónica Lozano y Pedro Alfonso dejaron grandes palabras para su amiga y colega.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCH5m5JpJ5TF%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAPDGLrXxU1FUOsy7Kw5YfthRqrWMC0ddMIVNVzSsSMbj4hMaeNVqndOtZAHDbXXMx1oiRopUfC5glfl8raBhII9I6omqdcXZAzYTMjdPNdMbNvokkdwXhHXhbM11S7BsYTB49vAZC6HhFpAvkazha6zJpPyEwZDZD View this post on Instagram A post shared by Lizy Tagliani (@lizytagliani)

Lizy visitó una de las Maravillas del Mundo junto a Marley para grabar una emisión de "Por el Mundo". A lo largo de toda la semana, la comediante compartió algunos de los mejores momentos del viaje como cuando con el conductor se introdujeron de bajo de una de las caídas de agua más impresionantes.