Pablo Echarri defenestró a Jonatan Viale por su editorial

Jonatan Viale es el periodista más crítico del Gobierno de Alberto Fernández, por lo que tanto en radio como en televisión hace fuertes editoriales en las que no tiene pelos en la lengua para contar lo que pasa en el país. En ese contexto, esta semana el periodista encendió la polémica al hacer un editorial en el que preguntó “¿Cuándo Argentina se convirtió en esta porquería?”, y entre las muchas críticas que recibió, estuvo la de Pablo Echarri , que compartió un duro mensaje despectivo hacia él.

La polémica frase de Jonatan Viale ocurrió en su programa de AM La Red, cuando hablaba sobre la demora en el regreso de las clases, y criticó que hayan abierto los casinos. El periodista aseguró que en la Argentina “el esfuerzo y el estudio están mal vistos”. En ese momento el hijo de Mauro Viale lanzó, “en este país es más conveniente tomar un terreno que comprarlo, preguntale a Grabois. Es más conveniente no pagar los impuestos que pagarlos, porque siempre vas a tener un blanqueo a mano, y el que quiere estudiar no puede".