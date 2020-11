Pampita, furiosa por los datos de su lujoso departamento

“Yo no tengo 11 baños en mi departamento, eso es una mentira absoluta. Todo lo que dijeron estos días, es todo mentira”, comenzó diciendo la modelo al comienzo del programa que conduce por Net TV. “No es gracioso porque hay un momento económico difícil y de inseguridad, y no me parece que esté bien que hablen así. No solo por la mentira, sino porque hablan de números y yo tengo que cuidar a mis familiares. Nos están exponiendo a todos a algo muy peligroso, tienen que ser más responsables”, agregó furiosa.

¡Pampita y su casa de 11 baños!

En cuanto a las sensaciones que le recorrieron por el cuerpo al escuchar esta noticia en los medios, Pampita expresó: “Estoy re enojada con este tema. Me pareció abusivo, una falta de respeto, desubicado y me pareció que nadie pensó que hablar así nos exponía a todos a riesgos innecesarios. Es un momento de mucha inseguridad en el país. Yo no soy ostentosa, no muestro mi casa en las revistas, no muestro si me compro algo, no es lo que hago en el día a día. Si ven mis redes, aparecen las cosas que yo produzco con amigos y son colaboraciones con gente que quiero mucho”, continuó.

pampita-casa-1280x720.jpg

Para finalizar su descargo y dar por cerrado el tema, la modelo deslizó: “Cuando el otro se toma el atrevimiento de hablar de mis cosas cuando yo no lo hago nunca, no me gusta y es sin ningún derecho. No me gusta mostrarme de esa manera y no me gusta ser de esa manera tampoco. La casa de uno la muestra si quiere, no la puede mostrar otra persona. Hablan de números que no son reales. Estamos acostumbrados a hablar del que muestra y bienvenido sea porque se lo ganó con el sudor de su trabajo, pero son ellos los que abren la puerta para que uno opine. En este caso, yo no abrí la puerta. Cuidamos mucho la intimidad, la seguridad y nos parece feo que los demás nos expongan. Estuve muy enojada y lo sigo estando”.