Carolina Losada escrachó a Luis Miguel por un insólito pedido: "Le dije que no"

“A mí me dio mucha vergüenza cuando salió este video. Me costó mucho hacerme cargo de que era yo. Por un lado estaba buenísimo haber hecho ese video con Luis Miguel, porque yo era modelo en ese momento. Fue en la casa de él, en Acapulco. Y la verdad que la experiencia fue increíble”, comenzó Losada. Pero también dejó en claro que se sintió avergonzada al verse en el clip. “Yo descoordino todo el tiempo con el resto, porque había un monitor gigante pero yo no me veía. Entonces, al no verme, no veía por dónde iban los otros”, explicó.

A ser indagada sobre la personalidad de Luis Miguel, la periodista expresó, “es muy buena onda. lo vi justo cuando me estaban enseñando la coreografía, que era una pavada pero me la estaba explicando el coreógrafo. Y se acercó. Yo me puse un poquito nerviosa, porque venía Luis Miguel. Entonces me dice: ‘Ah, eres de Argentina, yo tengo muchos amigos en tu país’. Y yo, cancherándola, le digo: ‘Qué bueno, a ver, ¿me enseñás cómo es esto?’ Entonces me enseñó él como era la coreografía”.

3329626.jpg

Hasta ahí todo fue cordial, pero el momento incómodo llegó cuando, en el medio del rodaje, Carolina Losada y sus compañeras tuvieron que hacer varios cambios de vestuario. Luis Miguel se mostró muy respetuoso con todas ellas, pero el cantante ya le había echado el ojo a la argentina y hasta había armado planes con ella. “En un momento, cuando habíamos terminado, viene alguien que era del equipo de él y me pregunta si me quiero ir con ellos. Me dice que había preguntado Micky, porque le decían así, si quería ir a una gira que iban a hacer por Estados Unidos”, relató la periodista.

Luis Miguel - "Como Es Posible Que A Mi Lado" (Video Oficial)

“Yo al principio, porque era un poquito inocentona, le digo: ‘¡Ay, sí, qué bueno! ¿Pero qué tendría que hacer yo?’ Porque yo cantar ni idea... Entonces me dicen: ‘No, nada. Venís con nosotros y la pasamos buenísimo’. Y ahí le dije: ‘No, te agradezco’”, confesó Carolina Losada para cerrar la anécdota con Luis Miguel.