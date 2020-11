Guerra retro en el Cantando: Mediavilla apuntó contra "Las Primas"

"Son “Las Primas”, Nacha, ¿vos no lo bailás en los casamientos?", le preguntó Ángel de Brito. "No, no lo bailo, forma parte de la década de los '90, de la decadencia cultural. Eso me afecta el oído, me afecta los sentidos", se plantó Guevara.

Las Primas se sintieron discriminadas y Oscar Mediavilla salió al frente del jurado a responderles

Entonces Mediavilla arremetió con todo y expresó: “Convengamos que esto no lo escribió no Cortez ni Serrat. Este es un tema bastante mamerto”.

Para echar más leña al fuego, en la gala de anoche del Cantando, Ángel de Brito le hizo saber a Mediavilla sobre el enojo de las artistas. Y el productor, lejos de bajar los decibeles, redobló la apuesta.

las-primas-demandaran-oscar-mediavilla-y-nacha-guevarajpg.jpg

“Quiero decir algo. Entrar en estos temas, meterse con temas personales es un poco incómodo. Todo esto viene a cuento de que dijimos que no nos gusta “Las Primas”. Yo puedo decir que tal grupo no me gusta. Eso no es discriminación. Yo no fui despectivo, simplemente no me gustan. Es imposible que me gusten porque yo en esa época cantaba rock and roll. Sería una contradicción. Ellas cantaban ‘sacá la mano Antonio’. Nosotros hablábamos de los desaparecidos, esto no es joda. Eran épocas difíciles. Vuelvo a decir, no me gustan “Las Primas”, ¿me van a llevar preso?", concluyó el jurado del Cantando.