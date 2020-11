Marcela Tauro se quebró al aire al ver las imágenes de Abigail y su padre

Fue tal la repercusión del hecho que incluso un dibujante ilustró ese fatídico momento, y su creación es viral en todas las redes sociales. Al hablar de este tema en “Fantino a la tarde”, Marcela Tauro se quebró en llanto y apuntó fuertemente contra la dirigencia política.

Fantino a la tarde | Programa completo (20-11-2020)

“Yo no puedo creer lo poco solidarios que son, me parte el dolor de Abigail. Tienen que renunciar y pedir perdón. Ya no importa si el padre tenía o no el permiso. ¡La criatura está sufriendo! Nadie hizo nada. No lo puedo creer. Estamos muy fríos, pensando en la plata, la política”, sentenció la periodista con lágrimas en sus ojos.

“El gobernador también tiene que dar una explicación acá, porque esto ya se hizo viral", expresó en referencia a Gerardo Zamora. "¡¿Qué nos pasa?! Olvídense del padre, esa criatura sufría, no fingía, estaba llorando de dolor. ¿Qué nos está pasando que nadie hace nada? No hacemos nada. No lo puedo creer. Somos una mierda, los políticos primero. Yo pediría perdón. No importa si tiene o no el permiso. Estamos hablando de una nena de 12 años que está sufriendo. Se transmite en el video cómo sufre esa criatura”, continuó Marcela Tauro, indignada.

2020112022362592273.jpg Marcela Taro se quebró al ver a Abigail llorando desesperada porque no la dejaban volver a su casa.

“¿Qué nos pasó que se nos cerró tanto el corazón y somos tan poco solidarios?”, concluyó Marcela Tauro, sensibilizada como pocas veces se la vio al aire al ver las desgarradoras imágenes de la nena llorando y pidiendo volver a su casa ante la desesperación de su padre y de su madre.