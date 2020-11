El desagradable insulto sexual de Yanina a Nacha Guevara

Yanina Latorre no perdona a Nacha Guevara por haber cruzado a su hija Lola en pleno aire del Cantando 2020, hecho que valió la renuncia de la modelo al certamen. Desde ese momento la panelista de “Los Ángeles de la Mañana” no dejó de criticar a la actriz, pero esta vez se le fue la mano y le lanzó un tremendo exabrupto sexual.

Para continuar con sus polémicas declaraciones, Yanina agregó: "A partir de hoy, además de niña delincuente, sos un caso perdido, by Nacha Guevara la dueña de la verdad", tiró chicaneando a la jurado. "Soy renunciada", agregó Lola de fondo, reiterando la drástica decisión que tomó tras su último cruce con Nacha. Por último, llegó el tremendo exabrupto sexual de Yanina a la jurado: "Chupame la concha, Nacha".

La vuelta al certamen no fue buena para Lola Latorre y Lucas Spadafora

El enojo con Nacha comenzó cuando Lola Latorre regresó al Cantanto 2020 y, tras interpretar junto a Lucas Spadafora la canción “Algo contigo”, de Vicentico, la jurado se dirigió al joven pero ignoró por completo a Latorre.

Atento a la situación, Ángel de Brito la indagó, queriendo saber si tenía algo que decirle. “No, nada. Hay un momento en el que yo dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos”, respondió la jurado.

Yanina Latorre destrozó a Nacha Guevara

Tras la actuación de Nacha, saltó Yanina y lanzó: “Tengo una calentura que me llevan los demonios. Es una mujer grande. Tiene 80 años y destrata a una chica de 19. ¿Le pide educación a Lola? ¿Y ella? No la saluda. Le dice que es un caso perdido. Nacha Guevara me da vergüenza. Que se ocupe de sus hijos. Que cuente eso, ¿no?”, disparó la panelista de LAM.