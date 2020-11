Yanina Latorre estalló contra Nacha y saca a su hija Lola del Cantando

Luego del escándalo por su asistencia a una fiesta clandestina en Gowland y de cumplir con su sanción en el Cantando 2020, Lola Latorre regresó este miércoles por la noche al certamen de El Trece y se encontró con el desprecio de Nacha Guevara, que explicó que no le dirigía la palabra porque es "un caso perdido". Al ver la actitud de la jurado, Yanina Latorre estalló en Twitter y, además de insultar a la actriz, anunció que su hija no volverá al reality.

Instantes después de que Lola terminara su interpretación del tema "Algo contigo" con Lucas Spadafora, Nacha se dirigió al compañero de la joven para dar su devolución. "¿Cómo estás Lucas, bien? Me alegro de verte. En este tiempo que no estuvieron, la gente evolucionó. Los que no evolucionaron, partieron. Además ha ingresado gente con mucho talento, entonces ahora hay una gran diferencia entre lo que hicieron ustedes y el resto porque se desniveló, porque perdieron el tren, porque dejaron de ensayar, por lo que fuere... Ahora se nota que ha ingresado gente que canta... Lucas vos sos muy afinado y está bien, pero se nota que están afuera de 'cacho'. No pasó nada por eso...Nos hemos acostumbrado a ver pareja más completas, así que sigan trabajando", expresó la jurado.

“¿A Lola no le decís nada?”, le preguntó el conductor del envío, Ángel de Brito. “No, nada. Hay un momento en el que yo dejo de perder mi tiempo y mi energía en casos que considero perdidos”, expresó Nacha. “¿Perdidos desde lo musical?”, repreguntó el presentador, pero no obtuvo respuesta. Cuando le dio la palabra a Lola, la joven respondió escuetamente con un “nada para decir”.

“La verdad es que me sancionaron, pero la gente opina y se pasa. Hablé de la violencia en las redes. Y dudé en volver. Me lo empecé a preguntar. Vamos a dar lo mejor, pero tuve mi momento. Mis compañeros dijeron cosas… Así que era volver a un lugar donde nadie me quiere. Es como feo”, había dicho Lola, angustiada, minutos antes en La Previa del Show.

Al ver la actitud de Nacha para con su hija, Yanina Latorre descargó su furia en Twitter. "Es una mujer grande. Nacha da pena. Tiene 80 años y destrata a una chica de 19", comenzó diciendo en un primer posteo. "¿Nacha le pide educación a Lola? Y ella. No la saluda. Le dice q es un caso perdido. Qué vergüenza una señora grande", añadió.

"Nacha que tiene 80 años no saludo a Lola", insistió en otro tuit, haciendo hincapié en la edad de la jurado. "Qué poca memoria la señora, con las cagadas que se ha mandado. Vergüenza. Ojala Lola NO VUELVA", agregó.

"Tengo una calentura que me llevan los demonios", advirtió, para luego anunciar: "Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando". "A ella, Nacha ni nadie le dicen caso perdido", remarcó. "Qué mina de mierd.... 80 años al pedo", disparó.

"Decir que Moria Casan tiene dos dedos de frente y es coherente", indicó en alusión a las palabras que tuvo la One para con su hija, luego de escuchar a Nacha.

"Se los extrañó. Un poquito triste te noto, Lola. Errores cometemos todos. Sos una chica de 18 años que te metieron en un lío... A cualquiera le pasa. Vemos gente que tiene un poder muy fuerte y ni siquiera usa barbijo. Vaselina para todes, que te resbale. Si ustedes hacen bullying en las redes, acostúmbrense al bullying, andar en el barro, con taco aguja y no hundirse", le aconsejó la lengua karateca.

"Que suerte que no fui. Lola me llamo llorando desesperada. Alguien hace todo tan perfecto como para ajusticiar así a una chica de 19? Nacha Guevara me da vergüenza. Que se ocupe de sus hijos. Que cuente eso, no?", lanzó filosa Yanina Latorre en Twitter.

"Y todos me chupan un huevo. TODOS. Nadie va a maltratar a Lola. Que fue con una dignidad tremenda", concluyó.