Hernán Drago se quebró en vivo por los 15 años de su hija

"Tengo un cumpleaños después", confesó el modelo. "Llego para soplar las velitas a un cumpleaños muy importante", retrucó Hernán Drago para luego agregar: “Es de mi hija, cumple quince años. Te amo, Lola", dijo emocionado a la pantalla.

Hernán Drago se emocionó al hablar de su hija

Al ver la emoción de Drago, Guido le preguntó más: “¿Es buena hija Lola?". "Es la mejor que me tocó en la vida. Hermosa, es mi orgullo", le brillaron los ojos a Hernán Drago, que no pudo contener las lágrimas.

Luego el modelo felicitó a su hija con una tierna foto y un amoroso mensaje en su cuenta de Instagram. “Hoy cumple 15 mi reina. Gracias a la vida que me ha dado tanto...me dio esta hija que es mi orgullo. Verte crecer es lo más lindo que me pasó y me pasa cada día, desde la panza de mamá y hasta el último día. Te amé, te amo y siempre te amaré. Que seas siempre muy feliz, con tu sonrisa que ilumina todo, te amo hija”, escribió en modelo, el mensaje ya sumó miles de likes y cientos de comentarios.