Hernán Drago y una confesión hot: "Hace seis meses que no tengo sexo"

Hernán Drago es uno de los hombres más deseados de la televisión argentina. Cada noche en el programa “Bienvenidos a bordo” el modelo levanta la temperatura de los televidentes y se vuelve tendencia en las redes sociales. Pero además de un físico escultural, Hernán atrae por su personalidad sensible y simpática. Tanto es el amor que tienen sus fans, que dicen que el modelo sería el marido ideal, más teniendo en cuenta que está soltero. En ese contexto, en una entrevista que dio a Teleshow, hizo una confesión hot: “Hace seis meses que no tengo sexo , no me gustan las relaciones ocasionales”.

Durante la entrevista, Hernán Drago contó que apenas comenzó la cuarentena decidió instalarse en la casa de su ex esposa, Bárbara Cudich, para poder seguir en contacto con sus dos hijos, Luka y Lola. Y hasta tuvo que pasar con ella los diez días de aislamiento a los que debió someterse tras dar positivo en el test de coronavirus. Así y todo, él asegura que nunca se confundió. "Me dieron el alta el sábado, pero pasé todo el proceso de manera asintomática. Así que el lunes pude retomar el curso normal de las grabaciones, por suerte no tuve inconvenientes así que hoy me siento hasta más protegido, si se quiere, aunque tampoco está descartada la posibilidad de un re-contagio”.

Respecto a la convivencia con su ex esposa, Hernán Drago comentó: “Soy bastante reservado, pero la realidad es que no hay muchas vueltas para darle al asunto. Ya hace más de un año y medio que estamos separados y cada uno hace su vida. Por supuesto que nos tenemos mucho cariño por el amor que hemos vivido y porque somos padres de dos hijos maravillosos. Y si bien se terminó esa historia, no se terminó el respeto y el deseo mutuo de que a los dos nos vaya bien. Punto. ¡No hay más!”.

Al referirse a la dificultad de conocer gente nueva durante la cuarentena, Hernán Drago cree “que la cuestión es mucho más profunda". "Y si vos estás bien, no es tan complicado. Por supuesto que no es la situación ideal para nadie ésta de tener que estar encerrado. Pero yo estoy bien conmigo solo, en pareja, con alguien o sin nadie. Yo sufrí mucho cuando tenía que sufrir, pero ya está. Ahora estoy bien, equilibrado, buscando mi nueva vida. Para muchos, la cuarentena es una excusa para marcar todo lo que tienen pendiente de hacer. Pero yo aproveché mucho cuando se podía salir. Y estoy orgulloso de resistir un archivo. Así que estoy tranquilo. Además, estoy con mucho trabajo y tengo la libido puesta ahí. De manera que si falta un mes me bancaré un mes y si faltan dos, me bancaré dos, no estoy rasgando las paredes”, señaló.

La pregunta hot llegó cuando el periodista lo indagó si era cierto que llevaba seis meses sin tener intimidad, a lo que Hernán Drago respondió con altura: “Entiendo el tono de tu pregunta, como diciendo: p me estás mintiendo o sos un tipo raro, pero es así. Te estoy diciendo eso, también sé que harás la siguiente ecuación: este tipo, con las posibilidades que tiene, cuando salga va a estar con una mina distinta todos los días. Y tampoco va a suceder eso, entonces, así como la gente piensa eso de mí, la verdad es que si no tengo que estar con nadie durante tantos meses no estaré con nadie. Y estoy equilibrado. ¿Si me gustaría? Sí, claro. Pero no se puede”.

Para finalizar sus confidencias más íntimas, Hernán Drago explicó: “No sirvo para estar ocasionalmente con una persona, así porque sí. Necesito sentir algo y que me guste en varios aspectos. En ese sentido, no me dejo correr ni presionar por nadie. Yo con el paso del tiempo trato de aprender de la vida y no calentarme como lo hacía a los dieciocho años. Sinceramente, tengo la oportunidad de estar con muchas mujeres, una noche con cada una. Pero eso no me llena. Y menos en este momento”.