Hernán Drago "histeriquea" con Alejandra Maglietti ¿Nace el amor?

¿NACE EL AMOR ENTRE ALE MAGLIETTI Y HERNAN DRAGO? | EN PAMPITA ONLINE

“La verdad es que hubo más noticias mediáticas que la realidad misma. Me preguntaron mucho, pero ahora no tengo nada que decir”, contó Hernán Drago acerca de si tuvo una conversación privada con Alejandra Maglietti.

“Nunca salí con una famosa. No lo descarto, pero llegado el momento si se habla siempre de lo mismo se cortará. No estoy abierto ni cerrado a eso”, comentó, mientras que Pampita le contó uno de los beneficios de estar con alguien fuera del medio artístico. “Hiciste bien, llegás a tu casa y hablás de otra cosa”, aseguró la conductora.

Para continuar dando detalles sobre su encuentro con Alejandra Maglietti, Hernán Drago deslizó: “Después de esa charla no hablamos. Antes de esa conversación por temas laborales hablábamos bastante seguido. Se supone que después de hablar eso, la charla debería dar otro vuelco. Si después de eso no la invito a tomar algo cuando se pueda, va a ser medio raro”, afirmó el modelo, que destacó que no descartaría salir con Alejandra Maglietti porque “es linda por dentro y por fuera”.

hernan-drago-portada-1024x576.jpg

Lo cierto es que tanto Hernán Drago como Alejandra Maglietti vienen de separaciones después de muchos años de estar en pareja. En ese momento ambos comentaron lo difícil que fue tomar la decisión. Ahora, sin compromisos sentimentales, tienen vía libre para darle otra oportunidad al amor ¿Será el inicio de un romance?