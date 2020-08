Hernán Drago emocionó a Pampita: "Le pregunté al psicólogo si estaba muerto"

El homenaje de Pampita a su colega y amigo comenzó con un video que mostró un repaso por sus participaciones televisivas en el último tiempo. Al ver la filmación, Hernán Drago no pudo evitar las lágrimas y dijo: “Los últimos días me he quebrado mucho. La gente me manda cosas maravillosas y me dice ‘aprovechá la vida’, que me ha dado mucho, sobre todo de dónde vengo yo: vengo de un gordito vulnerado, al que le decían ‘¿dónde vas a trabajar? ¿de qué vas a vivir?’ Sin embargo nunca bajé los brazos, siempre creí en mí, luché y salí a la calle con la frente en alto”.

Hernán Drago emociona en Pampita Online

En otro momento del homenaje de Pampita, Hernán Drago explicó por qué estaba tan emocionado: “Después suceden millones de cosas como ser amante de la naturaleza y que te paguen por viajar, conocer a Xuxa, a Céline Dion, formar una familia, 20 años de amor, la felicidad de mis hijos, poder desfilar de la mano con ellos y verlos crecer con salud siendo buenas personas. También el cariño de la gente”, contó emocionado el modelo.

Según dijo Hernán Drago, hace cinco años, durante una sesión de terapia, tuvo una charla con su psicólogo que no se olvidará: “Le dije: necesito irme de acá y que me des una respuesta de que no estoy muerto, porque a lo mejor me morí y arriba hay una fiesta porque no puede ser que me pasen las cosas que me pasan. Lo más lindo es que todavía siento que me falta muchísimo, que la vida tiene para mí cosas maravillosas”.

Emocionado con su homenaje, Hernán Drago también contó que sufrió mucho tras la separación de su la madre de sus dos hijos, Bárbara Cudich, ocurrida el año pasado, y que tardó “seis meses en poder estar con otra mujer”. En ese sentido, explicó por qué en ese momento tan difícil recordó aquellas viejas y dolorosas épocas de su juventud en las que sufría bullying por su físico: “Me refugié en ese gordito que, sin excusas, se arremangó y salió a trabajar. Eso me pasa hoy. Cuando uno escucha que en cuarentena no hay trabajo, que está difícil y todos se pelean, yo estoy literalmente en mi mejor momento. Entonces, no es casualidad que haya cumplido tantos sueños y siento que tengo muchos más por cumplir. Es maravilloso. Cuando voy al interior a dar charlas motivacionales y sobre bullying, trato de dar un consejo que excede lo estético: no hay nadie más lindo que quien uno es y ese es mi gran tesoro. Gracias a ese gordito descubrí quién soy: qué me importa si tengo la panza marcada. Voy a lucrar con eso pero sigo siendo el mismo, entonces no me importa si tengo kilos de más”.

Finalizando el sorpresivo homenaje que recibió de su amiga Pampita, Hernán Drago les dejó un mensaje a los televidentes: “Basta de frivolidad y de poner el acento en cosas que no construyen. Vamos a construir, a dejar el ego a un lado. Siento hace mucho tiempo que vamos por el buen camino: la gente está cansada de muchas cosas, se da cuenta de que esta miseria, el ego mal puesto, tira para abajo. Cuando se despojen de todo esto no saben lo maravilloso que es”. Luego Pampita le pidió a Hernán Drago que le dejara un mensaje a sus hijos, Luka y Lola, de 17 y 15 años respectivamente. El modelo dijo que quiere que siempre lleven “el ejemplo” que él les dio como padre, que sean “felices y respetuosos” y que sepan que él siempre va a estar a su lado.

Lo último que expresó Hernán Drago en el homenaje televisivo no fue casual ya que por cuestiones laborales se ha perdido de momentos clave de la vida de sus hijos: “Cuando nació mi hija, al día siguiente tenía un contrato grande en México, me tenía que ir como 20 días. Tenía que tomar una decisión y ya había cumplido la mitad del contrato. Así que me llevé un soquete que ella usó solo una noche y me la pasé los 20 días oliendo esa media. La primera vez que mi hijo dijo ‘papá’ estaba trabajando en la selva de Guatemala. Yo no sabía qué hacer. Desde ahí que valoro mucho la vida.” finalizó emocionado hasta las lágrimas.

Antes de este emotivo homenaje en el programa, Hernán Drago había contado que planea retirarse y vivir en Bariloche: “Lo tengo canalizado y no falta mucho para eso: creo que será en no menos de seis años pero tampoco más de ocho. Si Dios quiere y no pasa nada en el medio, me quiero ir a vivir allá. Tengo una casita en Bariloche, es mi refugio y mi lugar, y trabajo mucho en ese sentido también. Sé que todo lo que estoy haciendo ahora es lo que me va a permitir irme para allá”, aseguró Hernán Drago.