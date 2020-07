"Te tengo que hacer una consulta. Yo esto a Robert no le iba a preguntar si era verdad, porque soy orgullosa y no pregunto nada del pasado, pero a Ingrid sí. ¿Te propuso casamiento?", pregunto filosa Pampita sin titubear.

A lo que Ingrid Grudke respondió que no sabe de dónde pudo haber salido ese rumor, pues ella no conoce a Roberto García Moritán. "No, es una mentira. No sé de donde sacan eso, pero no. Yo no lo conozco, no sé de donde salió todo, pero el que lo dijo que lo asuma así sabemos de dónde viene", aclaró la modelo.

Pero, la negativa de Grudke no dejó conforme a Pampita, así que decidió ir por más y así terminar con el rumor. "Habían hablado de un chat. Yo no iba a preguntar porque me hago la que no me importa nada, pero la tengo a Ingrid acá y aprovecho", dijo, a lo que sumó. "No, aparte hay confianza. Ni valía la pena llamarte por eso, ¡Que sigan hablando!".

El rumor de la supuesta declaración de García Moritán a Ingrid Grudke había circulado días antes de que el empresario contrajera matrimonio con Pampita: nació en el programa Tarde pero Temprano emitido por Net TV. Sin embargo, los involucrados desmintieron la información.

"A las dos únicas mujeres que propuse matrimonio fueron a Milagros (Brito) y a Carolina", explicó García Moritán en su momento. Mientras que Ingrid respondió que no le afectaban los rumores "No me importa nada de lo que se dice, me estalló el celular con esta noticia. Estoy de novia y enamorada", señaló la modelo.