Pampita y la inesperada renuncia de Charlotte

Charlotte Caniggia se fue de Pampita Online, ciclo al que acudió solo un día. La mediática no se habría sentido respaldada luego de la pela que mantuvo con Yanina Latorre, quien la desaprobó en vivo como panelista. Ante la inesperada renuncia, la jurado del "Bailando" habló con LAM .

"Quería preguntarte por Charlotte, que estuvo un día como panelista y después se dijeron muchas cosas, que los había clavado, que no había arreglado. El representante dice que él quiere que siga viniendo", le preguntó la cronista. Y Pampita respondió: "Tiene que decidirlo ella, tiene que probar a ver si le gusta y se anima. Acá tiene las puertas abiertas".

"Algunos la criticaron mucho porque dijeron que no estaba preparada. Yanina dijo que no es lo mismo que la pista del Bailando", acotó la movilera.

"Pero se aprende. Me parece que este es un lugar donde no hay tanta presión y que ella lo puede hacer a su manera. Nosotros no la vamos a presionar para que opine, parece que es un espacio donde, para dar un primer paso, se puede sentir muy cómoda", dijo la conductora.