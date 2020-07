Pampita tuvo que aclarar en vivo que no está embarazada

"No tengo panza, ¿qué les pasa? No tengo nada de panza, no estoy embarazada. Porque empiezan de vuelta, tendría el vestidito muy ajustado, no sé, no tengo idea. Pero no hay nada, miren, tengo la cinturita de siempre", fue el descargo de Pampita, mientras mostraba su figura ante los primeros planos de la cámara.

Planes

La aclaración de Carolina Ardohain llega después de que ella misma admitiera su deseo de agrandar la familia con su esposo, Roberto García Moritán. Sin embargo, expresó que la idea no es en lo inmediato. "Estamos muy felices con esta familia ensamblada que somos hoy, nos divertimos un montón, somos felices todos juntos. Creo que en algún momento vamos a querer intentar ser papás y tener un hijo nuestro", aseguró Pampita cuando fue entrevistada en Intrusos.

