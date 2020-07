El llanto de Pampita al defender a una amiga a la que tildaron de "traidora"

En el marco del Día del amigo, Carolina Pampita Ardohain no pudo contener las lágrimas al hablar de Puli Demaría , quien fue tildada de traidora por fotografiarse junto a Mariana Brey , la periodista que en las últimas semanas protagonizó varios cruces mediáticos con la ex pareja de Benjamín Vicuña.

En la última emisión de su cuclo, Pampita Online, la conductora expresó su cariño y gratitud por sus panelistas que también son sus amigas en la vida privada. “Les juro que las veo y me vienen a la mente tantos momentos lindos que hemos transitado. Carola pasó a uno de mis partos, a Estefi fue a la primera que le dije que estaba embarazada. Con Oriana nos conocemos de chiquitas, y María has estado en momentos míos tan difíciles, y cómo me ayudaste a remar”, expresó.