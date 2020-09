Hernán Drago se sacó fotos con los médicos y dio positivo

Drago contó que si bien el no tenía por qué hacerse el hisopado por Covid-19 dado que no está en contacto con Kaczka, desde la producción del envío se lo recomendaron. "La realidad es que a mí no me dijeron que era obligatorio que me hisopen porque yo no tengo contacto estrecho con Guido, estoy ahí a un costado haciendo lo mío, pero la productora me ofreció la opción de hacerme el hisopado por las dudas y yo acepté", contó Hernán Drago.

Embed

“El último contacto que tuve con Guido o mejor dicho en el programa de Guido fue el viernes pasado, eso quiere decir que me tengo que guardar hasta el miércoles que viene”, confesó Hernán Drago, que además de trabajar en Bienvenidos a bordo es panelista de Pampita Online, y siguió diciendo: “No tengo síntomas, no tengo nada, lo único que hice fue desde ayer cortar la cadena de abrazos con mis hijos y comer solo y mantenerme alejado. Yo creo que me va a dar negativo pero por las dudas hasta que no esté el resultado mejor mantener distancia y estar solo".

Además de Kaczka, por el brote en FM La 100, también se contagiaron de Covid-19 Claudia Fontán, Santiago del Moro, Catherine Fulop, Marcela Tauro y Guillermo Poggi. Y el virus luego se habría trasladado a Bienvenidos a bordo.

Desde que comenzó la pandemia, fueron muchas las figuras del medio que dieron positivo en COVID-19. En la lista aparecen: Lizy Tagliani, Belén Francese, Gustavo López, Paulo Vilouta, Nancy Pazos, Alejandro Fantino, Toti Pasman, Guillermo Poggi, Miguel Ángel Cherutti, Coco Sily, Nicole Neumann, Andy Kusnetzoff, Cacho Fontana, Ova, Tiziani y Oriana Sabatini; Paulo Dybala, Roxy Vázquez, Celeste Muriega, Coco Sily, Paulo Kablan, Baby Etchecopar, Eduardo Feinmann, Jacobo Winograd, Josefina "La China" Ansa, Adriana Aguirre y Ricardo García, entre otros.

¿Cómo seguirá el programa?

Desde la producción de Bienvenidos a bordo indicaron que tienen segmentos grabados con anticipación, los cuales utilizarán para salir al aire en los próximos días, mientras se recupera el animador. La semana que viene, la emisión del ciclo seguirá con normalidad y, en caso de ser necesario, Kaczka podría grabar su participación con voz en off desde su casa si sigue afectado por el Covid-19.

Polémica

Según revelaron en Intrusos, tanto Hernán Drago como Barbie Franco se realizaron el hisopado en el mismo laboratorio y al llegar, las personas que estaban en el lugar, tanto pacientes como médicos, se tomaron fotos con los famosos. "Se sacaron muchísimas fotos, incluso con los médicos. Fue bastante curioso, por llamarlo de algún modo. Y se sacaron fotos cercas", reveló Rodrigo Lussich.