Yanina Latorre destrozó a Jorge Rial: "No te tengo miedo"

Para responderle a Jorge Rial, Yanina Latorre grabó un video en el que comenzó diciendo: "Le quiero mandar un besito a Jorge Rial, te parecerá un pelotudo (Santi) Maratea, te pareceremos unos pelotudos, lo que sea. Mamu, no extorsiono gente, no amenazo gente", expresó filosa la panelista de Los ángeles en la mañana.

Para continuar su descargo, Yanina Latorre mencionó a varias de las figuras del espectáculo con las que el periodista tuvo conflictos: "No metí a Juana Viale embarazada en la tapa de una revista siendo infiel, no amenacé a Marianela Mirra, ni le dije 'zorra tucumana', ni la dejé sin laburo. No dejé sin laburo a Loly Antoniale. Dejaste tirada a tu ex mujer (Silvia D'Auro) prohibiendo que todo el mundo labure con ella. Le cortás las posibilidades a la gente que pasa por tu vida. Agustina Kämpfer era una chorra, después fue tu pareja. ¡Rial, dejame de romper las pelotas!", expresó exaltada.

La furia de Yanina Latorre por las críticas de Jorge Rial a su show de streaming

Para que el público entienda, Yanina Latorre recordó cómo empezó su cruce con el periodista: "Tu odio hacia a mí es porque cuando me pasó lo que me pasó... Al principio me defendiste, hablaste bien de mí, porque yo era la víctima de una infidelidad. Pero el día que no te quise dar la nota se te ocurrió empezar a extorsionarme y a sentar a una mina a que diga pavadas, porque el 90% de las cosas que decía eran mentiras, y a joder a alguien", lanzó en referencia a la infidelidad que protagonizaron su marido Diego Latorre y la fallecida Natacha Jaitt, y luego agregó: "Largá la obsesión que tenés conmigo y ocupate de Morena. Encima tu hija es mi fan, ve todos mis vivos, es hermosa, es divina. Vos odiabas a su pareja, todo es un desquicio, todo es un quilombo".

Luego Yannina Latorre exhortó a Rial: "Antes de decirme pelotuda. ¡Por Dios! Por lo menos no hago ilícitos, no soy ilegal, no amenazo gente, no extorsiono. No le cagué la vida a Beatriz Salomón, ni a Marcelo Corazza y tengo una lista que podría seguir hasta mañana. No sé cómo no te da vergüenza".

Para finalizar su tremendo descargo, Yanina instó al periodista: "¡Dejá de joderme, no me meto con vos. Hicimos un show. ¿Todo te parece pelotudo? ¿Y vos qué sos? ¿El más vivo del condado? Encima la gente te tiene miedo, yo no te tengo miedo. ¿Querés inventar sobre mí? No te tengo miedo. Te digo, me eleva estar con gente que vos creas que es pelotuda porque peor es tener a todos esas olfas que tenés alrededor tuyo", cuestionó la filosa panelista de LAM, y antes de finalizar el tema diferenció a Jorge Rial de Adrián Pallares, periodista de Intrusos: "Él me cae muy bien, lo separo de todo ese quilombo".